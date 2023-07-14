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Два игрока сборной Украины претендуют на звание MVP Евробаскета U-20

Баскетбол
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Игроки провели результативный груповой этап

Два игрока сборной Украины претендуют на звание MVP Евробаскета U-20

Фото: ФБУ

Новина українською

На чемпионате Европы (Дивизион В) в Скопье, 14 июля начнется стадия плей-офф.

Сборная Украины сыграет матч четвертьфинала с Нидерландами. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Традиционно после группового этапа ФИБА проводит голосование среди болельщиков на звание ценнейшего игрока турнира.

В десятку игроков попали сразу двое украинцев - Богдан Бринюк и Александр Кобзистый.

Кобзистый по итогам группового этапа в среднем набирает 17,3 очка, 8,3 подбора, 3,3 очка, у Богдана Брынюка в среднем показатели: 14,3 очка, 4,8 подбора, 2,5 передачи.

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В статье: ФИБА
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