Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Хьюстона признан MVP Летней лиги НБА
Ему всего 20
Лёгкий форвард "Хьюстон Рокетс" Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
"Хьюстон Рокетс" сегодня, в ночь на 18 июля, встретится с "Кливленд Кавальерс" в финале Летней лиги. "Хьюстон Рокетс" одержал четыре победы в четырёх матчах группового этапа и переиграл "Юту Джаз" в полуфинале турнира.
19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- Помощником ван Леувена в Шахтере стал Алексей Гай – источник
- Украинские защитники на БМП Bradley уничтожили за один бой сразу два танка россиян – как это было
- Леброн Джеймс выбрал новый игровой номер
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Мистер и миссис Левандовские. Роберт с женой зажгли на танцполе - ВИДЕО