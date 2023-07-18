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Форвард Хьюстона признан MVP Летней лиги НБА

Баскетбол
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Форвард Хьюстона признан MVP Летней лиги НБА

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Лёгкий форвард "Хьюстон Рокетс" Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

"Хьюстон Рокетс" сегодня, в ночь на 18 июля, встретится с "Кливленд Кавальерс" в финале Летней лиги. "Хьюстон Рокетс" одержал четыре победы в четырёх матчах группового этапа и переиграл "Юту Джаз" в полуфинале турнира.

19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.

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В статье: Хьюстон Рокетс
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