Форвард Хьюстона признан MVP Летней лиги НБА

Лёгкий форвард "Хьюстон Рокетс" Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

"Хьюстон Рокетс" сегодня, в ночь на 18 июля, встретится с "Кливленд Кавальерс" в финале Летней лиги. "Хьюстон Рокетс" одержал четыре победы в четырёх матчах группового этапа и переиграл "Юту Джаз" в полуфинале турнира.

19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.