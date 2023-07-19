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Яннис Адетокунбо попал в расширенный состав сборной Греции на матчи ЧМ–2023
Соревнования стартуют 25 августа
Национальная команда Греции по баскетболу объявила расширенный состав на чемпионат мира 2023 года, который состоится в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
Напомним, что соревнования пройдут с 25 августа по 10 сентября.
В список из 18 игроков попал форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо. Сборная Греции сыграет в группе C с США, Иорданией и Новой Зеландией.
Расширенный состав сборной Греции:
Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Димитрис Флионис, Яннулис Ларенцакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Мораитис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Василис Харалабопулос, Яннис Адетокунбо, Динос Митоглу, Димитриос Аграванис, Вангелис Зугрис, Таннасис Адетокунбо, Лефтерис Манцукас, Георгиос Папаяннис, Костас Адетокунбо.
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