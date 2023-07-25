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Будивельник продлил контракт с игроком молодежной сборной Украины
Игрок останется в клубе ещё на один год
Фото: ФБУ
Защитник Максим Зайцев подписал контракт с Будивельником. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом столичный клуб написал в своих соцсетях.
В прошлом сезоне 19-летний Зайцев играл в среднем чуть меньше 13 минут за матч и приносил команде 3,1 очка + 1,0 подбора за игру.
Недавно Зайцев под руководством Дмитрия Забирченко сыграл на Евробаскете U20, где команда заняла 3 место.
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