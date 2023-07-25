  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Будивельник продлил контракт с игроком молодежной сборной Украины
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будивельник продлил контракт с игроком молодежной сборной Украины

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок останется в клубе ещё на один год

Будивельник продлил контракт с игроком молодежной сборной Украины

Фото: ФБУ

Новина українською

Защитник Максим Зайцев подписал контракт с Будивельником. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом столичный клуб написал в своих соцсетях.

В прошлом сезоне 19-летний Зайцев играл в среднем чуть меньше 13 минут за матч и приносил команде 3,1 очка + 1,0 подбора за игру.

Недавно Зайцев под руководством Дмитрия Забирченко сыграл на Евробаскете U20, где команда заняла 3 место.

По теме
yellow-arrow
Никола Йокич пропустит чемпионат мира-2023
yellow-arrow
В НБА одобрили продажу Шарлотт Хорнетс
yellow-arrow
Лучший центровой Суперлиги продлил контракт с Будивельником
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Будивельник (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде