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Кевин Дюрант хочет приобрести один из клубов НБА

Баскетбол
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Это произойдет в случае расширения лиги

Кевин Дюрант хочет приобрести один из клубов НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант признался, что в случае расширения лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) хотел бы стать владельцем новой команды.

"Это было бы круто. Какая бы возможность в будущем ни предоставилась, я надеюсь, что смогу поучаствовать в чём-то особенном. Сиэтл был бы идеальным городом для этого. Они заслуживают того, чтобы у них снова была команда. Я бы с радостью стал частью НБА таким образом, но увидим", — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Напомним, в 2008 году команда НБА переехала из Сиэтла в Оклахома-Сити.

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В статье: Кевин Дюрант Финикс Санз
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