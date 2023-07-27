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Стефен Карри: Я по-прежнему чувствую, что нахожусь на пике карьеры
Баскетболист верит в свои силы
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри не согласился с мнением, что его лучшие годы в Национальной баскетбольной ассоциации уже прошли.
"Я по-прежнему чувствую, что нахожусь на пике карьеры в плане того, чего могу достичь", — сказал баскетболист в интервью PBS News Hour.
Следующий сезон станет для Карри уже 15-м в НБА. Всю профессиональную карьеру 35-летний игрок провёл в составе "Голден Стэйт". Карри — четырёхкратный чемпион мира, он также дважды признавался самым ценным игроком чемпионата. В 2022 году он стал MVP финала НБА.
В прошлом сезоне Карри принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.
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