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Лейкерс попытается продлить контракт с Энтони Дэвисом
Команда попытается сохранить игрока
Фото: Los Angeles Times
Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что "Лос-Анджелес Лейкерс" в ближайшее время может сделать Энтони Дэвису предложение по новому контракту.
"Нет никаких временных ограничений. Энтони Дэвис не должен принимать решение до 5 августа или что-то в этом роде. Но я думаю, что есть основания ожидать, что "Лейкерс" сделают какое-то предложение на этой неделе или, по крайней мере, продемонстрируют своё намерение сделать такое предложение", — сказал Уиндхорст в эфире Apple Podcasts.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.
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