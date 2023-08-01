Лейкерс попытается продлить контракт с Энтони Дэвисом

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о том, что "Лос-Анджелес Лейкерс" в ближайшее время может сделать Энтони Дэвису предложение по новому контракту.

"Нет никаких временных ограничений. Энтони Дэвис не должен принимать решение до 5 августа или что-то в этом роде. Но я думаю, что есть основания ожидать, что "Лейкерс" сделают какое-то предложение на этой неделе или, по крайней мере, продемонстрируют своё намерение сделать такое предложение", — сказал Уиндхорст в эфире Apple Podcasts.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи.