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Стефен Карри намекнул на завершение карьеры

Баскетбол
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Игрок планирует провести ещё два-три сезона

Стефен Карри намекнул на завершение карьеры

Фото: NBA

Новина українською

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поделился мыслями по поводу завершения профессиональной карьеры.

"Мысли о завершении карьеры, естественно, закрадываются в мою голову. Понимание того, что конец карьеры не за горами, лишь увеличивает важность следующих двух-трёх сезонов, где я хочу продолжать выступать на высоком уровне, хочу выкладываться по максимуму, пока могу.

Мне даже нравится то, что всё это даёт мне больше мотивации пытаться использовать по максимуму каждую возможность, что мне выпадает, ведь в какой-то момент всё закончится", — заявил Карри в интервью программе Today.

В минувшем сезоне 35-летний баскетболист набирал в среднем 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 результативной передачи.

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В статье: Стефен Карри
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