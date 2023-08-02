Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри намекнул на завершение карьеры
Игрок планирует провести ещё два-три сезона
Фото: NBA
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри поделился мыслями по поводу завершения профессиональной карьеры.
"Мысли о завершении карьеры, естественно, закрадываются в мою голову. Понимание того, что конец карьеры не за горами, лишь увеличивает важность следующих двух-трёх сезонов, где я хочу продолжать выступать на высоком уровне, хочу выкладываться по максимуму, пока могу.
Мне даже нравится то, что всё это даёт мне больше мотивации пытаться использовать по максимуму каждую возможность, что мне выпадает, ведь в какой-то момент всё закончится", — заявил Карри в интервью программе Today.
В минувшем сезоне 35-летний баскетболист набирал в среднем 29,4 очка, 6,1 подбора и 6,3 результативной передачи.
Популярное сейчас
- Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле
- Кучер: Красной там точно не было. Еще пенальти в первом матче - всегда что-то не в нашу пользу
- ЛЧ. Арис вновь обыграл БАТЭ, драматичный вылет Лудогорца от Олимпии
- Инсайдер: Михайлюк договорился о контракте с Панатинаикосом
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО