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Джа Морант сделал татуировку в честь Коби Брайанта

Баскетбол
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Баскетболист сделал

Джа Морант сделал татуировку в честь Коби Брайанта

фото - yahoo.com

Новина українською

Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант сделал новую татуировку в честь легендарного Коби Брайанта.

Надпись "24 Mentality" относится к игровому номеру Брайанта.

Напомним, Морант дисквалифицирован на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия.

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В статье: Коби Брайант Джа Морант
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