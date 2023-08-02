Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джа Морант сделал татуировку в честь Коби Брайанта
Баскетболист сделал
фото - yahoo.com
Разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант сделал новую татуировку в честь легендарного Коби Брайанта.
Надпись "24 Mentality" относится к игровому номеру Брайанта.
Напомним, Морант дисквалифицирован на 25 матчей за повторную демонстрацию оружия.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Самый известный львовянин в Греции: брал трофеи, выгонял легенд и купился на розыгрыш от президента
- Верес – Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.08.2023
- Форвард Панатинаикоса: Это был странный матч, они забили дважды на нашем поле
- Стефен Карри намекнул на завершение карьеры
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн