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Яннис Адетокумбо: Хотел бы продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Баскетболист высказался о продолжении карьеры
Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо высказался по поводу возможного переезда в Саудовскую Аравию.
"Готов ли я к переезду в Саудовскую Аравию после НБА? Конечно. Если бы существовали обмены между клубами НБА и лигой Саудовской Аравии, я был бы в деле!" — приводит слова Адетокунбо TMZ.
Адетокунбо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 30,7 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.
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