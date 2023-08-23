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Владелец Филадельфии прокомментировал инцидент Джеймса Хардена и Дэрила Мори

Баскетбол
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В клубе попытаются убедить игрока остаться

Владелец Филадельфии прокомментировал инцидент Джеймса Хардена и Дэрила Мори

Фото: Philadelphia Inquirer

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Владелец "Филадельфии Сиксерс" Джош Харрис отреагировал на конфликт с участием звёздного разыгрывающего клуба Джеймса Хардена и генерального менеджера Дэрила Мори.

"Послушайте, мы усердно работаем. Я уважаю Джеймса. Разумеется, я хочу удовлетворить его желания. В то же время мне нужно подумать о команде, претендующей на чемпионство. Я бы хотел убедить его остаться. Но я понимаю, что он не хочет делать это прямо сейчас.

Я буду продолжать работать над решением этой проблемы таким образом, чтобы каждый мог с этим жить, и сохранился при этом позитивный настрой для всех сторон, каким бы ни было это решение. Я уважаю Хардена как баскетболиста и как человека", — приводит слова бизнесмена The Athletic.

Напомним, 33-летний Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с Мори, назвав его "лжецом" и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

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В статье: Филадельфии Сиксерс
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