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Владелец Филадельфии прокомментировал инцидент Джеймса Хардена и Дэрила Мори
В клубе попытаются убедить игрока остаться
Фото: Philadelphia Inquirer
Владелец "Филадельфии Сиксерс" Джош Харрис отреагировал на конфликт с участием звёздного разыгрывающего клуба Джеймса Хардена и генерального менеджера Дэрила Мори.
"Послушайте, мы усердно работаем. Я уважаю Джеймса. Разумеется, я хочу удовлетворить его желания. В то же время мне нужно подумать о команде, претендующей на чемпионство. Я бы хотел убедить его остаться. Но я понимаю, что он не хочет делать это прямо сейчас.
Я буду продолжать работать над решением этой проблемы таким образом, чтобы каждый мог с этим жить, и сохранился при этом позитивный настрой для всех сторон, каким бы ни было это решение. Я уважаю Хардена как баскетболиста и как человека", — приводит слова бизнесмена The Athletic.
Напомним, 33-летний Харден был оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) на $ 100 тыс. за слова о нежелании работать с Мори, назвав его "лжецом" и отметив, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
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