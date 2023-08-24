Леброн Джеймс опубликовал фото с Коби Брайантом

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал архивную фотографию с легендарным Коби Брайантом.

23 августа, Коби исполнилось бы 45 лет. Леброн не стал сопровождать снимок каким-либо текстом, но оставил два смайлика: значок бесконечности и смайл в виде змеи, символизирующий прозвище Брайанта — Чёрная Мамба.

Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния.