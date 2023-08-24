Лейкерс установят бронзовую статую в честь Коби Брайанта

"Лос-Анджелес Лейкерс" установит бронзовую статую в честь легендарного игрока команды Коби Брайанта снаружи "Крипто.ком Арена".

Открытие произойдёт 8 февраля. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за "Лос-Анджелес". Кроме того он дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса.