Александр Мишула вышел на первое место по количеству реализованных трехочковых за сборную

Защитник национальной команды Александр Мишула вернул себе лидерство в историческом рейтинге по реализации трехочковых после матчей преквалификации к Олимпиаде-2024.

Мишула был лидером до начала этого года, опережая на 1 точный дальний бросок Сергея Гладыря, но в феврале Денис Лукашов в матчах отбора на ЧМ-2023 реализовал три трехочковых в матчах против Нидерландов и Италии, обойдя и Гладыря, и Мишулу.

В пре-олимпийской квалификации Мишула реализовал 7 дальних.

Реализованные трехочковые (в общем):

1. Александр Мишула – 80

2. Денис Лукашов – 74

3. Сергей Гладырь – 72

4. Александр Липовой – 58

5. Александр Лохманчук – 49

6. Максим Пустозвонов – 45

7. Юджин Джетер – 35

8. Андрей Лебедев – 32

9. Дмитрий Забирченко – 32

10. Вячеслав Евстратенко – 31

10. Святослав Михайлюк – 31