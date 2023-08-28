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Александр Мишула вышел на первое место по количеству реализованных трехочковых за сборную
В матчах пре-квалификации он реализовал 7 бросков
фото - kyiv-basket.com.ua
Защитник национальной команды Александр Мишула вернул себе лидерство в историческом рейтинге по реализации трехочковых после матчей преквалификации к Олимпиаде-2024.
Мишула был лидером до начала этого года, опережая на 1 точный дальний бросок Сергея Гладыря, но в феврале Денис Лукашов в матчах отбора на ЧМ-2023 реализовал три трехочковых в матчах против Нидерландов и Италии, обойдя и Гладыря, и Мишулу.
В пре-олимпийской квалификации Мишула реализовал 7 дальних.
Реализованные трехочковые (в общем):
1. Александр Мишула – 80
2. Денис Лукашов – 74
3. Сергей Гладырь – 72
4. Александр Липовой – 58
5. Александр Лохманчук – 49
6. Максим Пустозвонов – 45
7. Юджин Джетер – 35
8. Андрей Лебедев – 32
9. Дмитрий Забирченко – 32
10. Вячеслав Евстратенко – 31
10. Святослав Михайлюк – 31
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