  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Александр Мишула вышел на первое место по количеству реализованных трехочковых за сборную
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Мишула вышел на первое место по количеству реализованных трехочковых за сборную

Баскетбол
(1 голосов)

В матчах пре-квалификации он реализовал 7 бросков

Александр Мишула вышел на первое место по количеству реализованных трехочковых за сборную

фото - kyiv-basket.com.ua

Новина українською

Защитник национальной команды Александр Мишула вернул себе лидерство в историческом рейтинге по реализации трехочковых после матчей преквалификации к Олимпиаде-2024.

Мишула был лидером до начала этого года, опережая на 1 точный дальний бросок Сергея Гладыря, но в феврале Денис Лукашов в матчах отбора на ЧМ-2023 реализовал три трехочковых в матчах против Нидерландов и Италии, обойдя и Гладыря, и Мишулу.

В пре-олимпийской квалификации Мишула реализовал 7 дальних.

Реализованные трехочковые (в общем):

1. Александр Мишула – 80

2. Денис Лукашов – 74

3. Сергей Гладырь – 72

4. Александр Липовой – 58

5. Александр Лохманчук – 49

6. Максим Пустозвонов – 45

7. Юджин Джетер – 35

8. Андрей Лебедев – 32

9. Дмитрий Забирченко – 32

10. Вячеслав Евстратенко – 31

10. Святослав Михайлюк – 31

По теме
yellow-arrow
ЧМ-2023. Сборная Словении одержала победу благодаря Дончичу
yellow-arrow
На чемпионате мира 2023 по баскетболу сыгран матч, который войдет в историю
yellow-arrow
Сборная Финляндия одержала уверенную победу на старте ЧМ-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Мишула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде