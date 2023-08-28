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Алина Ягупова пропустит чемпионат Европы 3х3
Украинку не отпустили с турецкого клуба
фото - Getty Images
Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова выразила свое желание сыграть за сборную Украины 3х3 на чемпионате Европы.
Предварительно была достигнута договоренность с клубом Алины турецкой Чукуровой, что Ягупова сможет сыграть на чемпионате Европы в случае, если Чукурова на старте чемпионата Турции не будет играть с командами-конкурентами.
Чукуровой выпало стартовать в новом чемпионате матчем против Фенербахче, тренерский штаб команды не отпустил Ягупову в сборную Украины.
Таким образом, Алина Ягупова не поможет сборной Украины на чемпионате Европы 3х3.
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