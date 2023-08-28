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Алина Ягупова пропустит чемпионат Европы 3х3

Баскетбол
(1 голосов)

Украинку не отпустили с турецкого клуба

Алина Ягупова пропустит чемпионат Европы 3х3

фото - Getty Images

Новина українською

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова выразила свое желание сыграть за сборную Украины 3х3 на чемпионате Европы.

Предварительно была достигнута договоренность с клубом Алины турецкой Чукуровой, что Ягупова сможет сыграть на чемпионате Европы в случае, если Чукурова на старте чемпионата Турции не будет играть с командами-конкурентами.

Чукуровой выпало стартовать в новом чемпионате матчем против Фенербахче, тренерский штаб команды не отпустил Ягупову в сборную Украины.

Таким образом, Алина Ягупова не поможет сборной Украины на чемпионате Европы 3х3.

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В статье: Алина Ягупова
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Источник:
ФБУ

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