Алина Ягупова пропустит чемпионат Европы 3х3

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова выразила свое желание сыграть за сборную Украины 3х3 на чемпионате Европы.

Предварительно была достигнута договоренность с клубом Алины турецкой Чукуровой, что Ягупова сможет сыграть на чемпионате Европы в случае, если Чукурова на старте чемпионата Турции не будет играть с командами-конкурентами.

Чукуровой выпало стартовать в новом чемпионате матчем против Фенербахче, тренерский штаб команды не отпустил Ягупову в сборную Украины.

Таким образом, Алина Ягупова не поможет сборной Украины на чемпионате Европы 3х3.