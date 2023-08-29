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Джордан Кларксон установил рекорд на чемпионате мира-2023 по баскетболу

Баскетбол
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Баскетболист результативно начал турнир

Джордан Кларксон установил рекорд на чемпионате мира-2023 по баскетболу

Новина українською

Атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон установил историческое достижение в рамках чемпионатов мира.

29 августа, он набрал 23 очка, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач в проигранном матче третьего круга группового этапа чемпионата мира по баскетболу с командой Италии (83:90).

Кларксон стал первым игроком в истории, который набирал не менее 20 очков и отдавал не менее пяти передач в своих первых трёх матчах чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября.

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