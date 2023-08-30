Сборная США деклассировала Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2023

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Иордании.

ЧМ-2023. 3-й тур

США - Иордания 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)

Наилучшей результативностью отметился Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 22 очка, восемь подборов и четыре передачи. У Иордании отметился Рондэй Холлис-Джефферсон — 20 очков.

Сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Иордания стала последней.