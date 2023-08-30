  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная США деклассировала Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2023
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная США деклассировала Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2023

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Разница в счете составила около 50 очков

Сборная США деклассировала Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Иордании.

ЧМ-2023. 3-й тур

США - Иордания 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)

Наилучшей результативностью отметился Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 22 очка, восемь подборов и четыре передачи. У Иордании отметился Рондэй Холлис-Джефферсон — 20 очков.

Сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Иордания стала последней.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Лука Дончич забросил невероятный бросок со скамейки запасных
yellow-arrow
Назван список самых высокооплачиваемых игроков НБА в сезоне 2023/2024
yellow-arrow
Джордан Кларксон установил рекорд на чемпионате мира-2023 по баскетболу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная США по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде