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Сборная США деклассировала Иорданию в заключительном матче группового этапа ЧМ-2023
Разница в счете составила около 50 очков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором сборная США встречалась с национальной командой Иордании.
ЧМ-2023. 3-й тур
США - Иордания 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)
Наилучшей результативностью отметился Энтони Эдвардс, который записал в свой актив 22 очка, восемь подборов и четыре передачи. У Иордании отметился Рондэй Холлис-Джефферсон — 20 очков.
Сборная США выиграла все три матча группового этапа и стала сильнейшей в квартете C. Иордания стала последней.
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