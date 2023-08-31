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Лука Дончич эмоционально отреагировал на новость об игре Далласа с Реалом
Матч состоится 10 октября
Фото: Sportsnet
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич отреагировал на новость о товарищеской игре с "Реалом Мадрид".
Игрок сборной Словении опубликовал в социальных сетях видео, на котором он запечатлён во время своей работы в клубе, и подписал его "Hala Madrid". Также он поделился официальным постом встречи "Далласа" и "Реала", приложив к нему несколько улыбающихся лиц с эмодзи в виде сердечек.
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