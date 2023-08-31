  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич эмоционально отреагировал на новость об игре Далласа с Реалом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич эмоционально отреагировал на новость об игре Далласа с Реалом

Баскетбол
(1 голосов)

Матч состоится 10 октября

Лука Дончич эмоционально отреагировал на новость об игре Далласа с Реалом

Фото: Sportsnet

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич отреагировал на новость о товарищеской игре с "Реалом Мадрид".

Игрок сборной Словении опубликовал в социальных сетях видео, на котором он запечатлён во время своей работы в клубе, и подписал его "Hala Madrid". Также он поделился официальным постом встречи "Далласа" и "Реала", приложив к нему несколько улыбающихся лиц с эмодзи в виде сердечек.

Screenshot-35

По теме
yellow-arrow
Лука Дончич стал самым результативным игроком по итогам раунда группового этапа ЧМ-2023
yellow-arrow
Сборная Греции обыграла Новую Зеландию и финишировала на втором месте в группе С
yellow-arrow
Сборная Словении благодаря Дончичу одержала победу над Кабо-Верде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Словении Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде