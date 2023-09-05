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Сборная США разгромила Италию в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 по баскетболу

Баскетбол
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Американцы играли достаточно уверенно

Сборная США разгромила Италию в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 по баскетболу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Италии. Победу в матче одержали американские баскетболисты.

ЧМ-2023 по баскетболу. Четвертьфинал

США - Италия 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19)

Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес, записавший в свой актив 24 очка и семь подборов. В составе итальянцев можно выделить форварда Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков и пять подборов.

В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.

Напомним, что чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября.

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В статье: сборная США по баскетболу
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