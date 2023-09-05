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Сборная США разгромила Италию в четвертьфинальном матче ЧМ-2023 по баскетболу
Американцы играли достаточно уверенно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Филиппинах завершился второй четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Италии. Победу в матче одержали американские баскетболисты.
ЧМ-2023 по баскетболу. Четвертьфинал
США - Италия 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19)
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной США Микал Бриджес, записавший в свой актив 24 очка и семь подборов. В составе итальянцев можно выделить форварда Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков и пять подборов.
В полуфинале подопечные Стива Керра встретятся с победителем пары Германия — Латвия.
Напомним, что чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября.
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