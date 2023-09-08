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Сборная Сербии вышла в финал ЧМ-2023 по баскетболу

Баскетбол
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В полуфинальном матче сербы обыграли сборную Канады

Сборная Сербии вышла в финал ЧМ-2023 по баскетболу

Фото: eurobasket2015.org

Новина українською

В Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Сербии и Канады.

ЧМ-2023. Полуфинал

Сербия - Канада 95:86 (23:15, 29:24, 23:24, 20:23)

Отметим, что сборная Сербии лидировала на протяжении всей встречи. Самым результативным игроком в составе победителей стал Богдан Богданович, набравший 23 очка. На его счету также четыре подбора и три результативные передачи.

В составе канадцев наибольшее количество очков набрал Ар Джей Барретт, достигший отметки в 23 очка.

В финале Сербия встретится с победителем второго полуфинала США - Германия.

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В статье: национальная сборная Сербии
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