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Девин Букер может вернуться в сборную США

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Игрок намекнул об этом на странице в соцсети

Девин Букер может вернуться в сборную США

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Звёздный защитник "Финикс Санз" Девин Букер намекнул на возвращение в состав сборной США для игры на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

"Я сделаю это", — написал Букер в социальных сетях.

На прошедшем чемпионате мира сборная США часто подвергалась критике за слабую игру. В итоге команда заняла четвёртое место.

В прошедшем сезоне "Финикс" дошёл до второго раунда плей-офф НБА, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, "Денвер Наггетс". Выступление Букера в плей-офф было довольно ярким: за 11 матчей он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.

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В статье: Финикс Санз
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