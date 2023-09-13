Девин Букер может вернуться в сборную США

Звёздный защитник "Финикс Санз" Девин Букер намекнул на возвращение в состав сборной США для игры на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

"Я сделаю это", — написал Букер в социальных сетях.

На прошедшем чемпионате мира сборная США часто подвергалась критике за слабую игру. В итоге команда заняла четвёртое место.

В прошедшем сезоне "Финикс" дошёл до второго раунда плей-офф НБА, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, "Денвер Наггетс". Выступление Букера в плей-офф было довольно ярким: за 11 матчей он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.