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Девин Букер может вернуться в сборную США
Игрок намекнул об этом на странице в соцсети
фото - USA TODAY Sports
Звёздный защитник "Финикс Санз" Девин Букер намекнул на возвращение в состав сборной США для игры на Олимпийских играх — 2024 в Париже.
"Я сделаю это", — написал Букер в социальных сетях.
На прошедшем чемпионате мира сборная США часто подвергалась критике за слабую игру. В итоге команда заняла четвёртое место.
В прошедшем сезоне "Финикс" дошёл до второго раунда плей-офф НБА, где в шести матчах уступил будущему победителю турнира, "Денвер Наггетс". Выступление Букера в плей-офф было довольно ярким: за 11 матчей он в среднем набирал 33,7 очка, делал 4,8 подбора и отдавал 7,2 результативной передачи.
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