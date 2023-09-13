  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на Евробаскет-2025
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на Евробаскет-2025

Баскетбол
(1 голосов)

Соперники не из легких

Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на Евробаскет-2025

Фото: ФБУ

Новина українською

Женская сборная Украины вошла в четвертую корзину при жеребьевке квалификации Евробаскета-2025.

В этой корзине наша сборная оказалась вместе с Латвией, Польшей и Хорватией и точно не будет играть против этих команд в отборочном турнире. В то же время команды из 4-й корзины во время жеребьевки образуют группы с командами 1-й, 5-й и 8-й корзин. Другие группы составят 2-ю, 3-ю, 6-ю и 7-ю корзины.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации. Жеребьевка состоится 19 сентября в Мюнхене, а первые матчи отбора 9 и 12 ноября этого года.

Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на Евробаскет-2025 - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины по баскетболу потеряла позиции в обновленном рейтинге ФИБА
yellow-arrow
Девин Букер может вернуться в сборную США
yellow-arrow
Экс-игрок НБА умер в возрасте 42 лет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде