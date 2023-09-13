Женская сборная Украины по баскетболу узнала соперниц в квалификации на Евробаскет-2025

Женская сборная Украины вошла в четвертую корзину при жеребьевке квалификации Евробаскета-2025.

В этой корзине наша сборная оказалась вместе с Латвией, Польшей и Хорватией и точно не будет играть против этих команд в отборочном турнире. В то же время команды из 4-й корзины во время жеребьевки образуют группы с командами 1-й, 5-й и 8-й корзин. Другие группы составят 2-ю, 3-ю, 6-ю и 7-ю корзины.

На Евробаскет-2025 выйдут 8 победителей групп, а также 4 лучших вторых места квалификации. Жеребьевка состоится 19 сентября в Мюнхене, а первые матчи отбора 9 и 12 ноября этого года.