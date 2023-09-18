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Киев-Баскет подписал разыгрывающего СумГУ
Команда усилила состав
Фото: ФБУ
Украинский разыгрывающий Игорь Стародуб стал игроком Киев-Баскета, пишет пресс-служба столичного клуба.
В прошлом сезоне Стародуб отыграл в составе команды Высшей Лиги СумГУ и был признан лучшим защитником турнира.
В среднем, в 24 сыгранных матчах Высшей лиги, он набирал 22.8 очка, собирал 5.0 подбора и делал 5.3 передачи.
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