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Киев-Баскет подписал разыгрывающего СумГУ

Баскетбол
(1 голосов)

Команда усилила состав

Киев-Баскет подписал разыгрывающего СумГУ

Фото: ФБУ

Новина українською

Украинский разыгрывающий Игорь Стародуб стал игроком Киев-Баскета, пишет пресс-служба столичного клуба.

В прошлом сезоне Стародуб отыграл в составе команды Высшей Лиги СумГУ и был признан лучшим защитником турнира.

В среднем, в 24 сыгранных матчах Высшей лиги, он набирал 22.8 очка, собирал 5.0 подбора и делал 5.3 передачи.

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В статье: БК Киев-Баскет
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