Будивельник обыграл Днепр в товарищеском турнире

В Ивано-Франковске состоялся матч в рамках товарищеского турнира с участием клубов Суперлиги. В первой игре сошлись Будивельник и Днепр. Чемпионы Украины выиграли матч у днепрян со счетом 72:59.

В двух следующих матчах турнира в Ивано-Франковске команды сыграют против хозяев площадки Прикарпатья-Говерлы и львовской Политехники-Галичины.

Турнир в Ивано-Франковске. 20 сентября

Днепр — Будивельник 59:72 (19:16, 18:16, 9:21, 13:19)