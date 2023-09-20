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Будивельник обыграл Днепр в товарищеском турнире

Баскетбол
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Матч прошел в Ивано-Франковске

Будивельник обыграл Днепр в товарищеском турнире

Новина українською

В Ивано-Франковске состоялся матч в рамках товарищеского турнира с участием клубов Суперлиги. В первой игре сошлись Будивельник и Днепр. Чемпионы Украины выиграли матч у днепрян со счетом 72:59.

В двух следующих матчах турнира в Ивано-Франковске команды сыграют против хозяев площадки Прикарпатья-Говерлы и львовской Политехники-Галичины.

Турнир в Ивано-Франковске. 20 сентября

Днепр — Будивельник 59:72 (19:16, 18:16, 9:21, 13:19)

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В статье: БК Днепр БК Будивельник (Киев)
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