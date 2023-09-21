Дуэйн Уэйд: Когда Джордан пришел в НБА, то все испортил

Бывший атакующий защитник, и совладелец "Юты Джаз" Дуэйн Уэйд считает, что количество выигранных титулов НБА не определяет уровень игрока.

"Есть игроки намного сильнее меня, и они не уйдут с тремя перстнями. Это не значит, что я лучше их, потому что у меня три перстня или потому что у другого игрока один или два… Вы не принесёте чемпионские титулы одному человеку, потому что это не гольф, не теннис и так далее. Майкл Джордан пришёл и испортил всем время. Леброн Джеймс был в финале 10-12 лет!" — приводит слова Уэйда Fadeaway World.

Напомним, что в августе Дуэйн Уэйд был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.