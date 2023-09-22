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Днепр одержал уверенную победу над Политехникой и занял третье место в Кубке Ивано-Франковска-2023

Баскетбол
(1 голосов)

Отличный матч в исполнении днепрян

Днепр одержал уверенную победу над Политехникой и занял третье место в Кубке Ивано-Франковска-2023

Фото: ФБУ

Новина українською

В рамках последнего игрового дня Кубка Ивано-Франковска Днепр победил Политехнику-Галичину, выиграв со счетом 89:79.

В течение всех четырех четвертей днепряне показывали отличную результативность и держали игру под своим контролем.

Лучшим игроком Днепра в этом матче стал Михаил Горобченко, собравший дабл-дабл, набрав 13 очков и сделав 12 ассистов (РЭ 28). У Политехники отличился Юрий Крамар, набрав 21 очко, выполнив 5 ассистов и совершив 3 подбора (РЭ 21).

Днепр завершил Кубок Ивано-Франковска с одной победой в трех матчах и итоговым третьим местом.

Кубок Ивано-Франковска-2023. 22 сентября

Политехника-Галичина — Днепр 79:89 (13:23, 19:22, 23:22, 24:22)

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В статье: БК Днепр
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