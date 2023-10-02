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Киев-Баскет усилил состав легионером

Баскетбол
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Баскетболист стал третьим иностранным игроком

Киев-Баскет усилил состав легионером

Фото: ФБУ

Новина українською

Киев-Баскет объявил о подписании американского бигмена Хаймона Марканвиса.

Сообщается, что 27-летний центровой прибыл в Киев, прошел медосмотр и провел первую тренировку в клубе.

В прошлом сезоне воспитанник команды университета Миссисипи Ole Miss Rebels выступал в эстонском ТалТех, где в 19 матчах набирал 6.4 очка и 3.8 подбора за 15,5 минут на площадке.

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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