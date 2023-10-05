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ФОТО. Харден провел первую тренировку в Филадельфии

Баскетбол
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Игрок вернулся в команду

ФОТО. Харден провел первую тренировку в Филадельфии

Фото: basketnews.com

Новина українською

В сети появились фотографии разыгрывающего "Филадельфии Сиксерс" Джеймса Хардена с тренировки команды.

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне "Филадельфии".

У игрока испорчены отношения с руководством "Сиксерс". Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори.

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В статье: Джеймс Харден
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