Днепр уверенно обыграл БИПУ в третьем матче Суперлиги

Днепр одержал победу в своем третьем матче в первой бабле нового сезона Суперлиги над БИПОЙ.

Команды провели ровную первую четверть и в целом первую половину, но после большого перерыва преимущество Днепра начало сказываться.

Днепр совершил рывок в третьей четверти и сумел удержать преимущество.

Так что Днепр выиграл все три матча первого игрового баблу сезона, БИПА завершила выезд в Киев с одной победой в двух матчах.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Днепра Михаил Горобченко, который, выйдя в старте, набрал 9 очков, отдал 11 передач, совершил 6 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА — Днепр 58:79 (20:20, 16:19, 8:18, 14:22)