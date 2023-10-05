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Днепр уверенно обыграл БИПУ в третьем матче Суперлиги
Гости доминировали на протяжении всего матча
Фото: ФБУ
Днепр одержал победу в своем третьем матче в первой бабле нового сезона Суперлиги над БИПОЙ.
Команды провели ровную первую четверть и в целом первую половину, но после большого перерыва преимущество Днепра начало сказываться.
Днепр совершил рывок в третьей четверти и сумел удержать преимущество.
Так что Днепр выиграл все три матча первого игрового баблу сезона, БИПА завершила выезд в Киев с одной победой в двух матчах.
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Днепра Михаил Горобченко, который, выйдя в старте, набрал 9 очков, отдал 11 передач, совершил 6 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
БИПА — Днепр 58:79 (20:20, 16:19, 8:18, 14:22)
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