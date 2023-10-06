Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче Суперлиги

Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче сезона Суперлиги. Команда Владимира Холопова победила Прикарпатье-Говерлу.

Киевляне лидировали в течение всего матча: столичный клуб имел +20 по очкам в краске, +16 по очкам второго шанса в результате преимущества на подборах в атаке, а также лучший процент реализации.

У победителей самым результативным игроком игры стал капитан Говерлы Сергей Старцев, который, выйдя со скамьи, набрал 26 очков.

7 октября Киев-Баскет сыграет против БК Ровно, а Прикарпатье-Говерла с Черкасскими Обезьянами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 84:99 (18:28, 22:24, 21:26, 23:21)