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Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче Суперлиги

Баскетбол
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Команда показала отличную игру

Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче Суперлиги

Фото: ФБУ

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Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче сезона Суперлиги. Команда Владимира Холопова победила Прикарпатье-Говерлу.

Киевляне лидировали в течение всего матча: столичный клуб имел +20 по очкам в краске, +16 по очкам второго шанса в результате преимущества на подборах в атаке, а также лучший процент реализации.

У победителей самым результативным игроком игры стал капитан Говерлы Сергей Старцев, который, выйдя со скамьи, набрал 26 очков.

7 октября Киев-Баскет сыграет против БК Ровно, а Прикарпатье-Говерла с Черкасскими Обезьянами.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 84:99 (18:28, 22:24, 21:26, 23:21)

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В статье: БК Киев-Баскет
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Источник:
ФБУ

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