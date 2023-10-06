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Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче Суперлиги
Команда показала отличную игру
Фото: ФБУ
Киев-Баскет одержал победу в стартовом матче сезона Суперлиги. Команда Владимира Холопова победила Прикарпатье-Говерлу.
Киевляне лидировали в течение всего матча: столичный клуб имел +20 по очкам в краске, +16 по очкам второго шанса в результате преимущества на подборах в атаке, а также лучший процент реализации.
У победителей самым результативным игроком игры стал капитан Говерлы Сергей Старцев, который, выйдя со скамьи, набрал 26 очков.
7 октября Киев-Баскет сыграет против БК Ровно, а Прикарпатье-Говерла с Черкасскими Обезьянами.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Прикарпатье-Говерла — Киев-Баскет 84:99 (18:28, 22:24, 21:26, 23:21)
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