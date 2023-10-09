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Бостон переиграл Филадельфию в предсезонном матче НБА
Чемпионат стартует 25 октября
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился предсезонный матч НБА, в котором "Бостон Селтикс" принимал "Филадельфию Сиксерс". Матч состоялся в Бостоне на стадионе "Ти-Ди Гарден" и завершился победой хозяев. 114:106.
Самым результативным в составе победителей стал Пэйтон Притчард, который записал в свой актив 26 очков. В составе "Филадельфии" самым результативным стал Тайриз Макси, набравший 24 очка.
В следующем матче "Бостон" сыграет с "Нью-Йорк Никс". "Филадельфия" свой следующий матч вновь проведёт с "Бостоном".
Напомним, что регулярный чемпионат пройдёт с 25 октября по 14 апреля.
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