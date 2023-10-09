Стефен Карри: Мы собираемся завоевать титул в предстоящем сезоне

Звёздный разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри рассказал о том, рассчитывают ли "Уорриорз" выиграть ещё несколько титулов до того момента, когда чемпионское окно команды закроется.

"Чувствую ли я что, у нас все ещё есть надежды на пару титулов? Безусловно, но мы собираемся начать с завоевания одного. И это будет в нынешнем сезоне", — сказал Карри в интервью журналистке ESPN Малике Эндрюс после первого предсезонного матча с "Лос-Анджелес Лейкерс" (125:108).

Напомним, Карри провёл всю карьеру в "Голден Стэйт Уорриорз". В составе "воинов" баскетболист выиграл четыре чемпионских титула.