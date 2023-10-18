Харден может выйти в составе Филадельфии в стартовом матче сезона

Репортёр Yahoo Sports Джейк Фишер написал, что обмен разыгрывающего Джеймса Хардена не состоится в ближайшее время.

"Сегодня вечером один источник сообщил, что, поскольку «Клипперс» не намерены включать в сделку Теренса Мэнна или дополнительные драфт-пики, очень вероятно, что Харден будет в составе "Сиксерс" на стартовую игру сезона с "Бакс"", — написал Фишер в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что, по информации источника, "Клипперс" продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение "Сиксерс" по обмену Хардена.