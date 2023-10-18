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Харден может выйти в составе Филадельфии в стартовом матче сезона
Похоже, что обмен не состоится
Фото: basketnews.com
Репортёр Yahoo Sports Джейк Фишер написал, что обмен разыгрывающего Джеймса Хардена не состоится в ближайшее время.
"Сегодня вечером один источник сообщил, что, поскольку «Клипперс» не намерены включать в сделку Теренса Мэнна или дополнительные драфт-пики, очень вероятно, что Харден будет в составе "Сиксерс" на стартовую игру сезона с "Бакс"", — написал Фишер в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее стало известно, что, по информации источника, "Клипперс" продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение "Сиксерс" по обмену Хардена.
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