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Харден может выйти в составе Филадельфии в стартовом матче сезона

Баскетбол
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Похоже, что обмен не состоится

Харден может выйти в составе Филадельфии в стартовом матче сезона

Фото: basketnews.com

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Репортёр Yahoo Sports Джейк Фишер написал, что обмен разыгрывающего Джеймса Хардена не состоится в ближайшее время.

"Сегодня вечером один источник сообщил, что, поскольку «Клипперс» не намерены включать в сделку Теренса Мэнна или дополнительные драфт-пики, очень вероятно, что Харден будет в составе "Сиксерс" на стартовую игру сезона с "Бакс"", — написал Фишер в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что, по информации источника, "Клипперс" продолжают искать дополнительные драфт-активы у других команд, чтобы улучшить своё предложение "Сиксерс" по обмену Хардена.

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В статье: Джеймс Харден
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