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Михайлюк может попасть в заявку Бостон Селтикс

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Баскетболист продемонстрировал хорошие результаты

Михайлюк может попасть в заявку Бостон Селтикс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Журналист Last Word on Sports Дэниел Бенджамин высказался о ротации "Бостон Селтикс" на новый сезон НБА, отметив украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка.

“Михайлюк поразительно показал себя в двух последних предсезонных играх. Он известен как шутер и хорошо это показывает. 26-летний игрок набрал 30 очков за 45 минут, при этом показал точность игры 10 из 15, в том числе 6 из 11 трехочковых. Михайлюк тоже хорошо подбирал.

Хотя Михайлюк практически гарантированно попадет в заявку, но я не согласен с оценкой Джареда Вайса из The Athletic о том, что он находится на пути к зарабатыванию минут в ротации. Михайлюк никогда не был настоящим ротационным игроком, невзирая на то, что за всю карьеру он проводил в среднем 16 минут игрового времени на паркете. Большинство этих минут пришлось на выход в старте плохих команд. Плюс за свою карьеру он никогда не играл больше 56 матчей за сезон.

У Михайлюка проблемы с владением мячом и в защите. Кроме того, в составе "Селтикс" есть Сэм Хаузер и Ламар Стивенс; оба лучших защитника. Отличный шутер Хаузер вышел в стартовом составе двух из трех предсезонных игр. В прошлом году он также был ротационным игроком в составе Бостона. Кроме того, Хаузер демонстрирует свою лучшую атакующую игру в предсезонке после неудач в первых двух поединках.

Как и Михайлюк, Стивенс поздно стал свободным агентом и имеет негарантированное соглашение. Он участвовал во всех трех предсезонных играх, проводил на паркете в среднем 16 минут за игру. Он скорее слэшер, чем трехочковый шутер, отличающийся от Хаузера и Михайлюка, поскольку они по существу снайперы. Стивенс был ротационным игроком "Кливленда" последние два сезона”, – написал Бенджамин.

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В статье: Святослав Михайлюк
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Источник:
https://basket.com.ua

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