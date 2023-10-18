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Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп и продлил свою победную серию

Баскетбол
(1 голосов)

Эту команду не остановить

Днепр уверенно обыграл Черкасских Мавп и продлил свою победную серию

фото - Getty Images

Новина українською

Днепр и Черкасские Мавпы встречались в рамках Суперлиги. Команда Владимира Коваля сумела продолжить победную серию до пяти матчей, нанеся черкасцам второе поражение в регулярном чемпионате — 78:65.

Команды провели равный матч и каждая из команд заслуживала бы победы, если бы не вторая четверть, в которой Днепр провел мощный рывок, выиграв десятиминутку со счетом 30:15. Далее команда не подпускала соперника ближе чем на 11 очков и таким образом довела матч до победы.

Лучшим игроком матча стал центровой Днепра Сергей Загреба, набравший 22 очка и сделавший 6 подборов (РЭ 27).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Днепр 65:78 (14:17, 15:30, 20:15, 16:16)

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В статье: БК Днепр Черкасские Мавпы
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