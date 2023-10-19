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Днепр одержал самую крупную победу сезона в матче со Старым Луцком
Матч получился разминкой
фото - Getty Images
19 октября состоялся поединок в котором Старый Луцк сыграл с Днепром.
Днепр очень уверенно начал матч, организовав в первой пятиминутке стартовой четверти рывок 15:3.
Это позволило задать тон всему поединку. Уже в первой четверти разница в счете составила 20 очков (29:9). Во второй десятиминутке днепряне увеличили свое преимущество на 12 очков, практически сняв все вопросы о победителе противостояния.
Далее в матче перемен не произошло и Днепр одержал наибольшую победу сезона – 90:62.
У победителей Станислав Тимофеенко оформил дабл-дабл (13 очков + 11 подборов), а самым результативным игроком стал Максим Закурдаев - 16 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Старый Луцк-Университет — Днепр 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)
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