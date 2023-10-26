Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в стартовом матче сезона
Баскетболист продемонстрировал выдающийся результат
Фото: Fox News
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в первом матче сезона.
Ранее это удавалось сделать Яннису Адетокунбо (30 очков, 13 подборов, 11 передач — 24.10.2019) и дважды Оскару Робертсону (37 очков, 10 подборов, 10 передач — 15.10.1966; 35 очков, 15 подборов, 13 передач — 21.10.1961).
Напомним, 26 октября в Сан-Антонио (США) на арене "Эй-Ти-энд-Ти-центр" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись "Даллас Маверикс" одержал победу над "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 126:119.
Популярное сейчас
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Дюрант вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Новости по теме
- 18:34 Весь спорт Лука Дончич: Я считаю, что у нас нет той химии, что была раньше, особенно в прошлом сезоне
- 08:30 Весь спорт НБА. 25 очков Дончича позволили Далласу обыграть Индиану, Куикли принес победу Никс над Хьюстоном
- 09:51 Весь спорт Даллас Маверикс подаст протест на судейские решения в матче с Голден Стэйт