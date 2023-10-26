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Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в стартовом матче сезона

Баскетбол
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Баскетболист продемонстрировал выдающийся результат

Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в стартовом матче сезона

Фото: Fox News

Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в первом матче сезона.

Ранее это удавалось сделать Яннису Адетокунбо (30 очков, 13 подборов, 11 передач — 24.10.2019) и дважды Оскару Робертсону (37 очков, 10 подборов, 10 передач — 15.10.1966; 35 очков, 15 подборов, 13 передач — 21.10.1961).

Напомним, 26 октября в Сан-Антонио (США) на арене "Эй-Ти-энд-Ти-центр" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись "Даллас Маверикс" одержал победу над "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 126:119.

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В статье: Лука Дончич Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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