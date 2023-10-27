Энтони Дэвис помог Лейкерс одержать первую победу в сезоне

В Лос-Анджелесе (США) состоялся матч нового сезона НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Финикс Санз". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:95.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санз 100:95 (18:30, 30:22, 24:32, 28:11)

Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Также стоил выделить игру защитника "Финикса" Энтони Гордона. В его активе 15 очков и два подбора.

Тяжёлый форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов.