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Энтони Дэвис помог Лейкерс одержать первую победу в сезоне

Баскетбол
(1 голосов)

Неплохой старт для Лейкерс

Энтони Дэвис помог Лейкерс одержать первую победу в сезоне

Фото: Los Angeles Times

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В Лос-Анджелесе (США) состоялся матч нового сезона НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимал "Финикс Санз". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 100:95.

НБА. Регулярный чемпионат

Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс Санз 100:95 (18:30, 30:22, 24:32, 28:11)

Самым результативным игроком матча стал форвард Кевин Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Также стоил выделить игру защитника "Финикса" Энтони Гордона. В его активе 15 очков и два подбора.

Тяжёлый форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов.

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В статье: Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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