Киев-Баскет в напряженном матче обыграл Запорожье

Киев-Баскет одержал победу в матче Суперлиги, обыграв в Луцке Запорожье со счетом 63:60.

В этом матче команды не отрывались более чем на 8 очков, поэтому игра была довольно близкой. Запорожцы имели лучшие бросковые показатели, однако киевляне сыграли более агрессивно в защите, сделав 12 перехватов и получив больше очков в быстром нападении.

У победителей стоит отметить результативную игру трио легионеров, но самым ценным игроком матча стал бигмен Марканис Хаймон, отыгравший свой лучший матч в сезоне - 13 очков, 13 подборов, 4 блок-шота и 2 передачи.

Суперлига

Киев-Баскет — Запорожье 63:60 (19:15, 12:19, 16:13, 16:13)