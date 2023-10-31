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Киев-Баскет в напряженном матче обыграл Запорожье

Баскетбол
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Интересный матч для болельщиков

Киев-Баскет в напряженном матче обыграл Запорожье

Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен

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Киев-Баскет одержал победу в матче Суперлиги, обыграв в Луцке Запорожье со счетом 63:60.

В этом матче команды не отрывались более чем на 8 очков, поэтому игра была довольно близкой. Запорожцы имели лучшие бросковые показатели, однако киевляне сыграли более агрессивно в защите, сделав 12 перехватов и получив больше очков в быстром нападении.

У победителей стоит отметить результативную игру трио легионеров, но самым ценным игроком матча стал бигмен Марканис Хаймон, отыгравший свой лучший матч в сезоне - 13 очков, 13 подборов, 4 блок-шота и 2 передачи.

Суперлига

Киев-Баскет — Запорожье 63:60 (19:15, 12:19, 16:13, 16:13)

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В статье: БК Киев-Баскет
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