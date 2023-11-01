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Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу у Будивельника
Ни одна из команд не хотела уступать
Фото: БК Киев-Баскет / Автор неизвестен
Киев-Баскет и Будивельник провели матч в рамках столичного дерби Суперлиги в Луцке. Хозяева одержали тяжелую победу, нанеся чемпионам Украины второе поражение в чемпионате.
Киев-Баскет лучше начал матч, и получил 13 очков преимущества в середине первой половины. Впоследствии Будивельник сократил отставание в конце второй четверти, а в третьей десятиминутке команда Забирченко уже вышла вперед.
В конце матча за счет решающего попадания на последних секундах от Брентли Байнума Киев-Баскет сумел вырвать победу.
Американец стал лучшим игроком матча с 25 очками и 5 подборами (РЭ 26).
Суперлига. Регулярный чемпионат
Киев-Баскет — Будивельник 69:68 (26:13, 12:20, 13:18, 18:17)
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