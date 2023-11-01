Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу у Будивельника

Киев-Баскет и Будивельник провели матч в рамках столичного дерби Суперлиги в Луцке. Хозяева одержали тяжелую победу, нанеся чемпионам Украины второе поражение в чемпионате.

Киев-Баскет лучше начал матч, и получил 13 очков преимущества в середине первой половины. Впоследствии Будивельник сократил отставание в конце второй четверти, а в третьей десятиминутке команда Забирченко уже вышла вперед.

В конце матча за счет решающего попадания на последних секундах от Брентли Байнума Киев-Баскет сумел вырвать победу.

Американец стал лучшим игроком матча с 25 очками и 5 подборами (РЭ 26).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Будивельник 69:68 (26:13, 12:20, 13:18, 18:17)