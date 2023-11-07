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Названы лучшие игроки недели в НБА

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Лучшими признаны игрок Голден Стэйт и Бостона

Названы лучшие игроки недели в НБА

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри и лёгкий форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум были названы лучшими игроками недели Западной и Восточной конференций НБА соответственно (30 октября — 5 ноября).

В течение этой недели "Бостон" провел три встречи — команда обыграла "Вашингтон Уизардс" — 126:107 (у Тейтума 33 очка, 6 поборов, 3 передачи), "Индиану Пэйсерс" — 155:104 (30 очков, 12 подборов, 4 передачи) и "Бруклин Нетс" — 124:114 (32 очка, 11 подборов, 1 передача).

Что касается "Голден Стэйт", то подопечные Стива Керра одержали победы в матчах с "Нью-Орлеан Пеликанс" — 130:102 (у Карри 42 очка, 5 подборов, 5 передач), "Сакраменто Кингз" — 102:101 (21 очко, 5 подборов, 3 передачи) и "Оклахома-Сити Тандер" — 141:139 (30 очков, 8 поборов, 7 передач).

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Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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