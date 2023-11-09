Леброн Джеймс: Пока у нас не получается создать сплочённую команду

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу своей команды после разгромного поражения в матче с "Хьюстон Рокетс" (94:128).

"Пока у нас не получается создать сплочённую команду, поскольку у нас нет основного костяка. Мы очень ослаблены травмами", — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джейлен Грин. На его счету 28 очков и семь подборов.В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами.