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Леброн Джеймс: Пока у нас не получается создать сплочённую команду

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Баскетболист высказался о своей команде

Леброн Джеймс: Пока у нас не получается создать сплочённую команду

Фото: Sportscasting

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу своей команды после разгромного поражения в матче с "Хьюстон Рокетс" (94:128).

"Пока у нас не получается создать сплочённую команду, поскольку у нас нет основного костяка. Мы очень ослаблены травмами", — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джейлен Грин. На его счету 28 очков и семь подборов.В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами.

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