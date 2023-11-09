Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс: Пока у нас не получается создать сплочённую команду
Баскетболист высказался о своей команде
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался по поводу своей команды после разгромного поражения в матче с "Хьюстон Рокетс" (94:128).
"Пока у нас не получается создать сплочённую команду, поскольку у нас нет основного костяка. Мы очень ослаблены травмами", — приводит слова Джеймса Sportskeeda.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джейлен Грин. На его счету 28 очков и семь подборов.В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами.
Популярное сейчас
- Карпаты хотят вернуть своего бывшего игрока. Сейчас он выступает в Шахтере
- Анчелотти: Лунин помог нам выиграть игру, потому что он сделал решающий сейв с пенальти
- Пресс-служба Реала отреагировала на действия Лунина: надежный как пароль от домашнего Wi-Fi
- Лейкерс подали жалобу на судейство в матче с Майами
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО