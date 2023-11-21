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Клуб Евролиги сменил название команды с приходом нового спонсора

Баскетбол

Клуб больше сезона оставался без титульного спонсора

Клуб Евролиги сменил название команды с приходом нового спонсора

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball

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"Панатинаикос" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Греции Aktor и отныне будет называться "Панатинаикос Актор Афины".

С приходом нового тренера и практически полным обновлением состава афинский "Панатинаикос" подписал и новое соглашение с главным спонсором.

"Панатинаикос" больше сезона оставался без титульного спонсора.

Ранее клуб сотрудничал с компанией OPAP. Хотя OPAP остаётся значимым спонсором команды, название компании больше не фигурирует в названии команды.

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Панатинаикос (Афины)
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