Клуб Евролиги сменил название команды с приходом нового спонсора

"Панатинаикос" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Греции Aktor и отныне будет называться "Панатинаикос Актор Афины".

С приходом нового тренера и практически полным обновлением состава афинский "Панатинаикос" подписал и новое соглашение с главным спонсором.

"Панатинаикос" больше сезона оставался без титульного спонсора.

Ранее клуб сотрудничал с компанией OPAP. Хотя OPAP остаётся значимым спонсором команды, название компании больше не фигурирует в названии команды.