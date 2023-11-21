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Клуб Евролиги сменил название команды с приходом нового спонсора
Клуб больше сезона оставался без титульного спонсора
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tolga Adanali/Euroleague Basketball
"Панатинаикос" подписал соглашение о сотрудничестве с компанией из Греции Aktor и отныне будет называться "Панатинаикос Актор Афины".
С приходом нового тренера и практически полным обновлением состава афинский "Панатинаикос" подписал и новое соглашение с главным спонсором.
"Панатинаикос" больше сезона оставался без титульного спонсора.
Ранее клуб сотрудничал с компанией OPAP. Хотя OPAP остаётся значимым спонсором команды, название компании больше не фигурирует в названии команды.
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