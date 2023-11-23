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Джермалл Чарло хочет провести бой с Саулем Альваресом
По прогнозам, бой может состоятся в мае
Чемпион по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO) считает, что может сразиться с абсолютным чемпионом во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом уже в мае.
"В начале года я не был готов вернуться, так почему мой брат не мог воспользоваться моментом? Он так и поступил. Надеюсь, что мы получим Канело в мае. Я хорошо выступлю, а медиа пусть настаивают на этом поединке", — сказал Чарло на пресс-конференции.
25 ноября в Лас-Вегасе (США) Чарло вернётся на ринг после двух с половиной лет отсутствия и проведёт 10-раундовый поединок с соотечественником Хосе Бенавидесом-младшим (28-2-1, 19 KO).
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