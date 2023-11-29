НБА. Лука Дончич принес победу Далласу над Хьюстоном, Сакраменто с минимальным счетом обыграл Голден Стэйт

29 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно восемь матчей в рамках внутрисезонного турнира лиги.

В одном из матчей сошлись "Даллас Маверикс" и "Хьюстон Рокетс". В итоге победу одержали хозяева со счётом 119:115. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич. На его счету сегодня 41 очко, девять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отличился 27 очкам и пятью ассистами.

Регулярный чемпионат. НБА. Результаты:

"Сакраменто Кингз" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 124:123

"Даллас Маверикс" — "Хьюстон Рокетс" — 121:115

"Миннесота Тимбервулвз" — "Оклахома-Сити Тандер" — 106:103

"Бостон Селтикс" — "Чикаго Буллз" — 124:97

"Майами Хит" — "Милуоки Бакс" — 124:131

"Нью-Йорк Никс" — "Шарлотт Хорнетс" — 115:91

"Бруклин Нетс" — "Торонто Рэпторс" — 115:103

"Кливленд Кавальерс" — "Атланта Хоукс" — 128:105.