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НБА. Лука Дончич принес победу Далласу над Хьюстоном, Сакраменто с минимальным счетом обыграл Голден Стэйт
Результаты матчей НБА
Фото: Wall Street Journal
29 ноября состоялся очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Было сыграно восемь матчей в рамках внутрисезонного турнира лиги.
В одном из матчей сошлись "Даллас Маверикс" и "Хьюстон Рокетс". В итоге победу одержали хозяева со счётом 119:115. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич. На его счету сегодня 41 очко, девять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отличился 27 очкам и пятью ассистами.
Регулярный чемпионат. НБА. Результаты:
"Сакраменто Кингз" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 124:123
"Даллас Маверикс" — "Хьюстон Рокетс" — 121:115
"Миннесота Тимбервулвз" — "Оклахома-Сити Тандер" — 106:103
"Бостон Селтикс" — "Чикаго Буллз" — 124:97
"Майами Хит" — "Милуоки Бакс" — 124:131
"Нью-Йорк Никс" — "Шарлотт Хорнетс" — 115:91
"Бруклин Нетс" — "Торонто Рэпторс" — 115:103
"Кливленд Кавальерс" — "Атланта Хоукс" — 128:105.
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