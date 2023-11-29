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Один из лидеров Шарлотт Хорнетс пропустит около месяца

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Игрок получил травму

Один из лидеров Шарлотт Хорнетс пропустит около месяца

фото - Associated Press

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Разыгрывающий и лидер "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы правой лодыжки.

Боллу удалось избежать повторного перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне, поэтому ожидается осторожный подход к его восстановлению", — написал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Как я слышал, Ламело, вероятно, пропустит три-четыре недели", — прокомментировал эту новость обозреватель Спенсер Перси.

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