Один из лидеров Шарлотт Хорнетс пропустит около месяца

Разыгрывающий и лидер "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы правой лодыжки.

Боллу удалось избежать повторного перелома лодыжки, который потребовал хирургического вмешательства в прошлом сезоне, поэтому ожидается осторожный подход к его восстановлению", — написал инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

"Как я слышал, Ламело, вероятно, пропустит три-четыре недели", — прокомментировал эту новость обозреватель Спенсер Перси.