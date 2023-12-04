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Энтони Дэвис установил очередное достижение в НБА
Баскетболист провел до 40 результативных матчей
Фото: Los Angeles Times
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Хьюстон Рокетс", в котором его команда одержала победу со счётом 107:97.
Дэвис в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав 27 очков, сделав 14 подборов, пять блок-шотов и три результативные передачи. На счету Дэвиса также два фола и один совершённый перехват. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил "+12".
Таким образом, 30-летний баскетболист вышел на чистое шестое место в истории НБА по количеству игр за карьеру как минимум с 25 очками и пятью блок-шотами — 39.
Топ-5 рейтинга:
Хаким Оладжьювон (147),
Дэвис Робинсон (105),
Патрик Юинг (90),
Шакил О'Нил (83)
Алонзо Моурнинг (51)
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