Будивельник, благодаря уверенному рывку, обыграл Запорожье

Столичный Будивельник одержал вторую победу в регулярном чемпионате Суперлиги, обыграв Запорожье 65:74.

Сначала Будивельник завладел инициативой и стал постепенно наращивать преимущество, то после вынужденного перерыва Запорожье выровняло игру и на большой перерыв даже лидером 39:34.

В третьей четверти лидер постоянно менялся, но на концовку сил у Запорожья не хватило.

Решающим стал рывок Будивельника 7:0 в середине четвертой четверти. Добытое преимущество киевляне уверенно на опыте удержали, выиграв второй матч подряд за два дня в Днепре и догнав Днепр по количеству побед в чемпионате.

Самым результативным у Будивельника стал Владимир Конев, набравший 17 очков. У Запорожья дабл-дабл сделал Александр Сизов - 17 очков и 10 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Запорожье — Будивельник 65:74 (15:21, 24:13, 18:21, 8:19)