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Будивельник, благодаря уверенному рывку, обыграл Запорожье
Гости существенно прибавили во второй половине матча
Столичный Будивельник одержал вторую победу в регулярном чемпионате Суперлиги, обыграв Запорожье 65:74.
Сначала Будивельник завладел инициативой и стал постепенно наращивать преимущество, то после вынужденного перерыва Запорожье выровняло игру и на большой перерыв даже лидером 39:34.
В третьей четверти лидер постоянно менялся, но на концовку сил у Запорожья не хватило.
Решающим стал рывок Будивельника 7:0 в середине четвертой четверти. Добытое преимущество киевляне уверенно на опыте удержали, выиграв второй матч подряд за два дня в Днепре и догнав Днепр по количеству побед в чемпионате.
Самым результативным у Будивельника стал Владимир Конев, набравший 17 очков. У Запорожья дабл-дабл сделал Александр Сизов - 17 очков и 10 подборов.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Запорожье — Будивельник 65:74 (15:21, 24:13, 18:21, 8:19)
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