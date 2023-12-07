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Стефен Карри мог стать игроком Финикс Санз

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Тогда стоял выбор между Стивом Нэшем и Стефеном Карри

Стефен Карри мог стать игроком Финикс Санз

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Главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр расказал, что мог подписать разыгрывающего Стефена Карри во время работы в "Финикс Санз".

"Я был генеральным менеджером "Финикса" в период с 2007 по 2010 год. Мы смотрели на Стефа Карри и видели Стива Нэша. Они были так похожи во многих отношениях. Мы видели, как Стив только что стал двукратным MVP. Таким образом, принимая во внимание все опасения, которые большинство людей в лиге испытывали по поводу Стефа с точки зрения его габаритов, защиты и атлетизма, мы увидели всё, что нам нужно было увидеть.

Стив только что показал, что может сделать так много в этой лиге, и мы думали, что Стефен очень похож на него. Мы пытались обменять его и думали, что сделка была заключена накануне драфта. Когда его выбрали под седьмым номером, наша драфт-комната взорвалась, потому что мы думали, что сделка заключена и Стеф станет игроком "Финикс Санз". Этого не произошло, мы провалились", — рассказал Керр в подкасте Showtime Basketball.

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