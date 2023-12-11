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Сын Леброна Джеймса дебютировал в NCAA

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В конце июля форвард пережил остановку сердца

Сын Леброна Джеймса дебютировал в NCAA

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бронни Джеймс, сын форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, дебютировал за университетскую команду Южной Калифорнии в матче с командой "Лонг Бич Стэйт", представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, в рамках NCAA.

Игра состоялась в ночь на 10 декабря. Бронни сыграл 16 минут, набрал четыре очка, сделал три подбора и записал на свой счёт две результативные передачи. Команда Джеймса уступила в овертайме со счётом 79:84.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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